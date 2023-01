Denuncian riesgo por despegues y aterrizajes de helicóptero con turistas en Sáchica, Boyacá

Algunos habitantes del municipio de Sáchica, Boyacá, denuncian que las condiciones de operación de una empresa de turismo que realiza sobrevuelos en helicóptero por esta región los estaría afectando, pues señalan que el ruido y los presuntos riesgos que se corren a la hora de despegar y aterrizar en un sector con varias residencias y algunas vías podrían generar una emergencia.

"Una empresa está haciendo sobrevuelos sobre la zona y están afectando gravemente la paz ,la tranquilidad, la salud de las personas que habitamos en este conjunto residencial" indicó Fabiola Leal Castro, habitante de Sáchica.

Publicidad

Desde la empresa de vuelos indicaron que cuentan con todo lo que exige la ley, recalcando que ellos no están obligados a utilizar un helipuerto, pues operan para este punto bajo la modalidad de campo extraño.

"Una vez desarrollado ese panorama de riesgos, esta persona, entonces el point, autoriza la operación y ya podemos operar en un campo extraño bajo la regulación de la aeronáutica civil en cumplimiento de normas seguras que están desarrolladas en ese panorama de riesgos" agregó Diego Velásquez, gerente de Fly Colombia City Tour.

Quienes viven en la zona piden a la Aeronáutica Civil una vigilancia a este tipo de operaciones aéreas.

"Poniendo en peligro a todas las personas que vienen, a los mismos pasajeros, a los peatones, porque se están pasando la vía, están operando realmente a una distancia mínima de una vía nacional de alto flujo vehicular", señaló Fabiola Leal Castro, habitante de Sáchica.

Publicidad

Los vuelos se estarían suspendiendo al finalizar la temporada de fin y comienzo de año, pero regresarían a su operación dependiendo de la oferta por temporadas.

Publicidad

"Si yo le dijera a usted que los helicópteros no hacen ruido, pues creo que no tendría sentido, claro que hacen ruido, como hacen ruido los camiones que están pasando, como hacen ruido las discotecas que tienen todos esos parlantes a toda hora, como hace ruido la pólvora. En Villa de Leyva el festival de luces no es sino pólvora y eso también contamina si es a lo que vamos y eso también genera mucho ruido" indicó Diego Velásquez, gerente Fly Colombia City Tour.

Por ahora, se espera que en los próximos días se realice una reunión entre las partes para empezar a buscar una salida a la problemática.

Vea en video la problemática denunciada: