River Plate sacó un valioso empate ante Tigres y definirá en casa la Libertadore

En un partido lleno de tensión y dureza, el River Plate argentino logró sacar un empate 0-0 este miércoles de su visita al Tigres de México en la ida de la final de la Copa Libertadores de América-2015.



Los Tigres, que buscan convertirse en el primer equipo mexicano en conquistar el título, trataron de llevarse una victoria en su abarrotado estadio Universitario, en Monterrey (noreste), para afrontar con más confianza el partido de vuelta. (Lea también: River Plate se ilusiona con su tercera Copa Libertadores ante Tigres ).



Pero los "millonarios", sostenidos por una gran actuación de su joven mediocampista Matías Kranevitter, supieron contener a la flamante nueva delantera felina, con el internacional francés André-Pierre Gignac a la cabeza.



En su primera final de Copa Libertadores desde 1996, River Plate saltó a esta cancha conocida como "El Volcán" con la intención de dominar el juego, la consigna implantada por su técnico Marcelo Gallardo.



"De acuerdo a las dificultades, el no haber perdido hoy es bueno para nosotros", dijo el 'Muñeco' Gallardo en rueda de prensa. (Lea también: River clasifica a la final de la Libertadores después de 19 años ).



"Nosotros con nuestro público a favor, que se va a hacer sentir y mucho, los jugadores van a estar mentalizados de que esta copa no se nos puede escapar en casa", afirmó el técnico.



A su vez, el guardameta y capitán del plantel argentino, Marcelo Barovero, aseguró que el 0-0 es "muy positivo" y advirtió que la vuelta, el próximo miércoles en Buenos Aires, se verá "a un River luchando por el título".



"Sabíamos lo que nos esperaba ante Tigres, por eso planteamos un partido inteligente, en el que se corrió, se luchó e hicimos un juego parejo a pesar del calor que fue una carga extra en la cancha", reconoció el meta de los de la banda roja cruzada. (Lea también: Tras 19 años, River clasifica a la final de la Copa Libertadores ).



"Todo está parejo. La moneda está en el aire, vamos a ver de qué lado cae", señaló, por su parte, el DT de Tigres, el brasileño Ricardo 'Tuca' Ferretti.



"El equipo buscó, lo intentó por todas partes, pero el gol no cayó", lamentó el entrenador de los felinos.



