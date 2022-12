Roberto Gerlein buscará completar 48 años en el Senado

El senador Roberto Gerlein buscará mantener la curul que ha ocupado en los últimos 44 años en el Congreso de la República en las elecciones de marzo próximo. Este miércoles la secretaria del Partido Conservador, María Mercedes López, viajó hasta Barranquilla, exactamente a la casa del parlamentario, donde se llevó a cabo la inscripción.

Publicidad

“Creo que es un honor inmerecido porque es una distinción importante, es una manera del partido de reconocer tantos años que llevo a su servicio, las muchas veces que me he inscrito desde el año de 1964, cuando entré por primera vez al Concejo Municipal de Barranquilla; es la primera vez que me hacen la distinción de inscribirme en mi casa”, señaló el parlamentario.

Agregó que recibe la candidatura con “alegría” y que espera “colaborar con las demás fuerzas políticas que tengan asiento en el Parlamento para que el Congreso mantenga un liderazgo que ha ido perdiendo paulatinamente”.

Publicidad

“Pienso que con la experiencia que uno va teniendo con los años puede hacer un aporte efectivo, real, pragmático al manejo de la política y la actividad legislativa”, agregó.

Publicidad

Incluso, se rumora que Gerlein podría encabezar la lista de los “godos”, a sus 79 años de edad.