Robledo insiste en denuncias contra el fiscal general Néstor Humberto Martínez

A pesar de la primicia de Blu Radio en la que un funcionario del Banco Agrario reveló que la firma de abogados Martínez Neira no tuvo injerencia en la adjudicación del millonario préstamo a Navelena, el senador Jorge Enrique Robledo insistió en sus denuncias contra el fiscal general Martínez.

El senador del Polo Democrático manifestó que el hecho de que en esta declaración de este testigo ante la Fiscalía no aparezca mencionada la firma Martínez Neira Abogados, no significa que esta no haya asesorado jurídicamente a Navelena.

“Es difícil establecerlo, pero me parece extraño que lo llamen a preguntarle sobre eso porque los documentos que prueban que la familia del fiscal o el fiscal con uno u otro nombre han sido asesores de Navelena o de Odebrecht fueron aportados por Corficolombiana”, mencionó.

Cabe señalar que Robledo aseguró que insistirá ante las instancias que sean necesarias hasta lograr que el fiscal Martínez se aparte de la investigación del caso Odebrecht.