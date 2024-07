Robo de datos a computadores de Presidencia: caso sería llevado ante la Fiscalía

Exactamente el 10 de julio la oficina de sistemas de Presidencia encontró dos computadores incompletos: uno sin disco duro y otro sin memoria RAM, estos equipos estaban asignados a dos contratistas del equipo de la exconsejera para las regiones: Ricardo Castiblanco Ramírez, que era encargado de la relación con las regiones y el seguimiento a las promesas hechas, por ejemplo, en las tomas de gobiernos con el pueblo; la otra funcionaria es Diana carolina Rendón, que es abogada y era la encargada de las sentencias.

Ya hay una investigación interna anunciada por la Presidencia de la República, pero una cosa más llama la atención y es que los equipos tardaron más de 40 días en ser remitidos a la oficina.



"Los elementos informáticos los entregan normalmente a las pocas horas o días de que la persona se retira y nosotros hacemos la verificación respectiva. En el caso particular de estos elementos los entregaron 40 y 44 días después", dijo Rene Guarin, jefe de Tecnología y Sistemas de Información de la Presidencia.

A esto se suma que Sandra Ortiz negó la pérdida de estos elementos y mostró como prueba el paz y salvo que recibió al entregar su cargo y que daba cuenta de que los equipos estaban supuestamente en buen estado.



"Yo no tengo un destornillador, no es mi trabajo, me entregan el computador, miro que esté en buen estado y lo paso a sistemas, claro que es delicado y claro que hay un proceso administrativo y se revisara si es necesario que la presidencia haga una demanda penal o no la haga", explicó Luz María Múnera, nueva consejera para las regiones.

Dependiendo de los resultados de esta investigación jurídica la Presidencia decidirá si lleva este caso ante la justicia.