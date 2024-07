"La UNGRD no entregará esos 230.000 millones a Alcaldía de Uribia": Carlos Carrillo

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha hecho públicas duras declaraciones contra el alcalde de Uribia, acusándolo de cinismo por solicitar el desembolso de fondos aprobados de manera irregular durante la gestión de Olmedo López.

El escándalo surge en medio de acusaciones de corrupción relacionadas con contratos de carrotanques en La Guajira, donde se alega que López y Sneyder Pinilla autorizaron un fondo de inversión colectiva por la suma significativa de 231.000 millones de pesos para el alcalde de Uribia. Recientemente, este último recurrió a una tutela para exigir el desembolso de dichos recursos el pasado 26 de junio, pero el fallo judicial le fue desfavorable.

Carrillo fue contundente en sus declaraciones: "El alcalde de Uribia hace gala de un enorme cinismo. Debo respetar la democracia que lo eligió, pero la situación no permite concesiones. Ante un escándalo de esta magnitud y la aprobación irregular de un Fondo de Inversión Colectiva, el alcalde entuteló a la unidad para obligarla a entregar estos recursos. Mientras yo sea director, esos 230.000 millones de pesos no se entregarán a la Alcaldía de Uribia. Este dinero está destinado al mismo lugar donde ocurrió el incidente de los carrotanques, con los socios políticos de Olmedo López y no será liberado".

El director de la UNGRD enfatizó su compromiso de mantener los fondos bajo reserva y asegurar una gestión transparente y responsable de los recursos destinados a la región.