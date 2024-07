Habla senador Juan Pablo Gallo por escándalo UNGRD: “Estoy tranquilo por cómo voté”

En entrevista con Mañanas Blu, el senador Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal, se refirió al escándalo de corrupción que involucra a laUnidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante la administración del exdirectorOlmedo López. De hecho, la Fiscalía compulsó copias a laSala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, implicando a nueve congresistas en presuntas irregularidades, entre ellos, el senador Gallo.

La controversia surgió a raíz de la gestión de contratos millonarios dentro de la UNGRD, destinados a proyectos de emergencia en varias regiones del país. Según denuncias, estos contratos podrían haber sido utilizados para pagar favores políticos. La comisión interparlamentaria de Crédito Público, de la cual Gallo es miembro, ha sido señalada como un posible centro de estas irregularidades. Esta comisión tiene la responsabilidad de autorizar créditos internacionales al Gobierno, lo que añade una capa de gravedad al escándalo.

La respuesta del senador Gallo

Juan Pablo Gallo dijo que su llegada a la comisión de Crédito Público fue reciente y transparente. "Me eligieron el 28 de noviembre y sesioné por primera vez el 6 de diciembre", explicó Gallo, quien enfatizó su novedad en el cargo como prueba de su inocencia en las acusaciones. Según él, las sesiones de la comisión son reservadas por normativa y no por deseo del gobierno de ocultar información.

Las sesiones de la comisión interparlamentaria de Crédito Público son, por ley, reservadas debido a la naturaleza sensible de los temas tratados, como la aprobación de créditos internacionales. Gallo explicó que esta reserva es una práctica normativa, no una táctica para ocultar actividades ilícitas.

Publicidad

"Es por norma, se debe hacer de esa manera", indicó Gallo, quien subrayó que no ve problema alguno en la naturaleza de las sesiones.

Sobre los créditos internacionales

En cuanto a los créditos aprobados, Gallo detalló que ha participado en cuatro sesiones, dos de ellas recientes. Explicó que en estas sesiones se evalúan elementos fundamentales como la existencia del cupo de endeudamiento, la incorporación de los recursos en el plan financiero, y las tasas de mercado.

Publicidad

Yo en las comisiones conjuntos, yo no voté la ponencia del Gobierno, no voté la pregunta y voté una proposición que es una proposición que me parecía muy sana, una proposición planteada por otro senador de oposición, del senador Antonio Zabaraín, que exigía al Gobierno que los recursos fueran utilizados de estos créditos únicamente en el pago de deuda. Lastimosamente que ese era el quid grande del asunto. Lastimosamente, como es costumbre dentro de nosotros, de lo que nos ha venido pasando en la oposición, fuimos derrotados. Ahí están mis votaciones. Si hay algo que a mí me deja tranquilo son mis votaciones. Y me gustaría que preguntaran, mi votación de la reforma pensional, todo lo voté en contra dijo Juan Pablo Gallo

Gallo también abordó las preocupaciones sobre la aprobación de recursos sin una adecuada ejecución. En una sesión del 12 de diciembre, el senador manifestó su inquietud sobre la solicitud de más recursos sin haber ejecutado los ya disponibles.

"La ejecución del país es muy mala, por eso es que yo no voté en la sesión del 15 de diciembre", explicó.

Respecto a su relación con figuras clave como Olmedo López ySneiyder Pinilla, Gallo fue contundente al afirmar que nunca los ha conocido ni ha visitado la UNGRD.

Publicidad

"Nunca, no es que haya ido una vez o haya nada, o sea, yo nunca he pisado eso", afirmó categóricamente. Esta falta de contacto directo refuerza su postura de no involucramiento en las actividades cuestionables.

Un punto crítico mencionado por Gallo es el secretismo que rodea a la comisión interparlamentaria de Crédito Público. Aunque las sesiones son reservadas, Gallo aseguró que las actas están disponibles y pueden ser consultadas.