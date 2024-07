“Castigo ejemplar contra esos hampones”: Carlos Carrillo por imputaciones de carrotanques

En entrevista con Blu Radio, el director de la UNGRD Carlos Carrillo, se refirió a las próximas imputaciones a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López relacionadas con el escándalo de corrupción que estalló con los carrotanques en La Guajira.

“No fue una sorpresa dada la gravedad de los delitos admitidos por los implicados. Espero que se aplique un castigo ejemplar a los responsables, esto ha sido una absoluta mezquindad", dijo Carrillo.

Desde el inicio, Carrillo enfatizó la importancia de que su unidad sea reconocida como víctima en estos procesos judiciales. Argumentó que las decisiones tomadas por los criminales continúan afectando gravemente el funcionamiento de la entidad.

Asimismo, expresó su preocupación sobre la posible existencia de más cómplices dentro de la unidad, subrayando la necesidad de identificar y enfrentar a todos los involucrados en estos actos de corrupción.

Publicidad

En cuanto a la devolución de los fondos desviados, Carrillo destacó que estos recursos pertenecen a todos los colombianos y que lo ideal sería que retornaran al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, destinado históricamente a emergencias y situaciones críticas.

En relación con la compulsa de copias que hizo la Fiscalía a los congresistas, Carrillo prefirió no juzgar, dejando esa tarea a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, dejó entrever que podría existir una “cacería de brujas” o que quizás faltan congresistas que también estarían implicados.



Andrés David Calle Aguas

Karen Astrith Manrique Olarte

Julio Elías Chagüi Flórez

Wadith Alberto Manzur Imbett

Liliana Esther Bitar Castilla

Julián Peinado Ramírez

Juan Diego Muñoz Cabrera

Juan Pablo Gallo Maya

“El Congreso lamentablemente ha sido muy proclive históricamente en este país a meterse en ese tipo de prácticas. Yo espero que se defiendan. Tienen derecho a la defensa. También creo que podría haber una cacería de brujas. Porque es que estas personas tienen que probar lo que dicen. Porque también sería muy fácil proteger a unos que acusen a otros. Entonces, bueno, yo no me puedo pronunciar sobre las responsabilidades de los congresistas, estamos atentos a colaborar con la Corte Suprema de Justicia. Yo ya fui citado como testigo en el caso del senador Name y del representante Calle y pues iré a declarar a la Corte Suprema las veces que sean necesarias”, sentenció Carrillo.

Publicidad

Sobre los principios de oportunidad que están negociando los abogados de Sneyder Pinilla y Olmedo López, el actual director Carrillo destacó que se necesitan verdades absolutas sobre la corrupción de la cual los dos exfuncionarios tienen conocimiento. En este proceso que apenas comienza las entidades que serán consideradas víctimas, además de la UNGRD, está la Contraloría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.