Rodrigo Lara pide a Fiscalía que se investigue a juez que tuteló al Senado

En el marco de la polémica por las circunscripciones especiales de paz, que fueron negadas nuevamente la semana anterior por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, a pesar de unas medidas cautelares que le ordenaban vía tutela dar por aprobadas las curules, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, pidió a la Fiscalía investigar a la juez de Bogotá que emitió la orden.

"Nosotros no podemos aceptar como congreso que con una tutela se pretenda doblegar, se pretenda someter al Congreso de la República. Es que cuándo se ha visto que una tutela, que es una herramienta entre dos partes para proteger sus derechos humanos en última instancia, en caso que no exista otro medio para protegerlos se use ahorita para decirle a un Congreso cómo votar o no. Eso es inaceptable y no aceptamos esa tutela y la rechazamos y le solicitamos a la fiscalía que investigue por prevaricato y abuso de autoridad a esa juez y tampoco vamos a aceptar acciones de cumplimiento. Nosotros vamos a hacer respetar la soberanía y la autonomía del Congreso de la república", manifestó. Además, llamó la tutela como una "alcaldada".

"Esa tutela es el equivalente a una alcaldada. Eso no pasa sino en una república bananera que a través de una tutela se pretenda decirle al Congreso cómo legislar y cómo aprobar las normas. Eso no lo vamos a aceptar, es una degeneración completa de una herramienta muy bonita que es la tutela instrumentalizada para fines políticos para producir efectos políticos por parte de una gente con agenda política", puntualizó.

Las circunscripciones especiales de paz podrían revivir, si prospera una acción de cumplimento ante el Congreso por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.