Roger Federer venció a Murray y jugará la final de Wimbledon con Novak Djokovic

7-5, 6-4, y se enfrentará en la final del domingo al serbio Novak Djokovic.

Federer, que minó la moral del escocés al romperle el servicio al final de los dos primeros sets, intentará ganar su octavo título en Londres y el 18º de un Grand Slam.

"He sacado muy bien", señaló el vencedor. "Solo he tenido que defender un bola de break hoy contra el que es tal vez el que mejor resta en el mundo. He logrado mantenerlo bajo presión", añadió Federer.

Sólido, preciso y realista, Federer no dejó ninguna posibilidad al niño mimado del público londinense, que se mantuvo en el fondo de la pista durante dos horas y siete minutos, obligado a defenderse.

Frustrado, el vencedor de 2013 luchó, pero su rival, nunca eliminado en semifinales en Wimbledon, encontró a un Federer potente en su saque.

Paciente, Federer aprovechó la ocasión cuando se presentó, en cada oportunidad sobre el servicio de su rival con 6-5 a su favor en las dos primeras mangas.

En la segunda, el escocés realizó un gran esfuerzo para salvar cinco bolas de set con 5-4, le que le debió costar mucho mentalmente a continuación.

Cuando el mismo escenario se presentó en el tercer set, Murray no tenía ya la fuerza de superar al jugador suizo de 33 años.

Brillante, el que fue número uno mundial alineó 20 aces, 56 golpes ganadores y solo 11 errores no forzados para romper la confianza del vencedor del Queen's e infligirle su primera derrota en hierba en 2015, tras diez victorias.

Tras caer en cuartos en 2014, el escocés leva 12 derrotas seguidas contra los dos primeros jugadores el mundo y no podrá disputar su tercera final ante su público.

AFP