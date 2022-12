Sabas Pretelt dice que se siente “en la época de judíos juzgados por la Gestapo”

su contra en el caso de la llamada ‘Yidispolítica’.

“Es como si estuviéramos en la época de los judíos juzgados por la Gestapo, entonces, ¿para qué se defiende uno?”, enfatizó.

Dijo que ya es evidente la intención de la Fiscalía de “abusar" de sus derechos, aunque hizo énfasis en que "hay alguien más con toda la intensión perversa" de condenarlo.

“Es inaceptable lo que está sucediendo en Colombia, la ley prohíbe terminantemente a los jueces y fiscales pronunciarse en la opinión pública, eso es prevaricato”, explicó Pretelt.

Por otro lado, recordó que los implicados en el proceso siempre han negado que él estuviera implicado.

“Si alguien hizo un ofrecimiento, no lo sé, pero lo que sí me consta es que yo no y además que le pregunté a Yidis Medina 10 veces en la Sala Penal y dijo que no (…) entonces no sé por qué me juzgan a mí si los implicados han dicho que no tengo nada que ver”, dijo Pretelt de la Vega.

Cabe recordar que actualmente hay cuatro personas condenadas por la ‘Yidispolítica’: Yidis Medina, Teodolindo Avendaño, Iván Díaz y Manuel Guillermo Cuello Baute, quienes ya aceptaron que participaron en el cohecho y recibieron o entregaron puestos o dádivas a cambio de apoyar la reelección de Álvaro Uribe.

En las últimas horas, a través de un comunicado, el exministro Pretelt aseguró que lamenta que haya personas que quieran verlo en la cárcel simplemente por haber hecho parte del Gobierno de Álvaro Uribe, sin importar “la destrucción de la vida de él ni la de su familia”.

"He dicho y demostrado que en el momento de la reelección jamás se habló conmigo de puestos ni notarías. Los notarios dicen que nunca hablaron conmigo, que no me conocieron personalmente y que lo que saben es que Yidis hacía intrigas (en el 2005) y luego ellos le dieron dinero", indicó en la misiva.