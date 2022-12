Santa Fe ya tiene rival en cuartos de final de la Libertadores

El Internacional se clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores, en los que se medirá con el Santa Fe colombiano, al derrotar hoy por 3-1 al también brasileño Atlético Mineiro, que fue el más peligroso en todo el partido e intentó revertir el resultado hasta el último minuto.



Pese al claro dominio del Atlético Mineiro, el Inter fue mucho más efectivo en las pocas jugadas que armó, y abrió una ventaja de dos tantos en el primer tiempo con golazos de Valdivia y del argentino Andrés D'Alessandro.



Mineiro mantuvo el dominio en el segundo tiempo; redujo la diferencia con un gol del argentino Lucas Pratto y en ningún momento se rindió, pero un error infantil de Jesús Dátolo permitió al también argentino Lisandro López aumentar la ventaja del Inter y garantizar la clasificación.



El Mineiro, que consiguió empatar 2-2 en los últimos minutos del partido de ida que jugó en casa, salió hoy al ataque y fue el claro dominador en los primeros veinte minutos.



Los dirigidos por Levir Culpi presionaron intensamente con jugadas que por lo general eran hilvanadas por Luan y rematadas por Jesús Dátolo y Lucas Pratto, pero chocaron con la muralla levantada por el Internacional en la zaga.



Pero Valdivia le puso fin al dominio rival al minuto 21 con una lujosa vaselina que permitió al Inter respirar en el partido.



El brasileño, bautizado con ese apodo por su juego parecido con el del chileno Jorge Valdivia, recibió un pase milimétrico de Lisandro López y, tras levantar la cabeza y ver a Vitor adelantado, lanzó el globo sin pensarlo mucho y con tanta precisión que no le dio tiempo al portero de regresar.



Con la ventaja parcial, los pupilos del uruguayo Diego Aguirre intentaron detener la correría de los visitantes y dominar el centro de la cancha, pero siguieron limitando sus ofensivas a contragolpes que siempre buscaban a López, aislado en la punta.



El Mineiro no se desanimó y volvió a asumir el mando, pero Luan y Pratto no lograron vencer a Alisson.



AFP.