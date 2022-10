Santos acordó con Biden terminar de estructurar Plan Colombia del Posconflicto

La entrevista con el presidente Barack Obama está prevista para las 4:20 de la tarde. Al respecto, la Casa Blanca informó que los presidentes Santos y Obama “tendrán un encuentro en la Oficina Oval para discutir los últimos desarrollos en las negociaciones de paz y la forma en la que EEUU puede ayudar a Colombia en la etapa del posconflicto”.

Después del encuentro, Obama ofrecerá una recepción para conmemorar los 15 años del Plan Colombia, considerado por la Casa Blanca como "uno de los primeros éxitos de la política exterior de EE.UU. en los años recientes”.

Este miércoles, el Presidente Santos afirmó que ese “Plan nos ha llevado a un proceso que estamos a punto de terminar, que va a dividir la historia de Colombia en dos: antes y después de terminar esta guerra”.

No queremos más soldados sacrificados: Santos

En medio de su visita a Estados Unidos por la conmemoración de los 15 años del Plan Colombia, el presidente Juan Manuel Santos dijo que su gobierno no desea que muera un miembro de la Fuerza Pública en el contexto del conflicto con las Farc.

"No queremos más soldados desconocidos. Hace ya algún tiempo no muere un soldado, no muere un policía en Colombia por causa del conflicto con las Farc”, dijo Santos