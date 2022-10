Santos designó a Gerardo Hernández como miembro de la junta del Banco de la República

El presidente Juan Manuel Santos designó a Gerardo Hernández Correa nuevo miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, en remplazo de Carlos Gustavo Cano.



Hernández Correa es abogado de la Universidad de los Andes, especializado en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.



Adelantó estudios de postgrado en Economía en el New School for Social Reserarch de New York y estudios sobre Banca Central en el Fondo Monetario Internacional.

Ya se había desempeñado como secretario de la Junta Directiva y como Gerente Ejecutivo del Banco de la República

Fue viceministro de Trabajo y Seguridad Social, jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial del DNP, y asesor del Director Ejecutivo por Colombia y Perú ante el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, en Washington.

