Santos dice que autorizó viajes de 'Timochenko' a La Habana

El presidente Juan Manuel Santos confirmó que fue él quien autorizó en dos ocasiones que alias ‘Timochenko’, máximo líder de la guerrilla de las Farc, viajará a La Habana, Cuba.

Durante la clausura del Congreso de Fasecolda en Cartagena, el mandatario dijo que "ahora se están disque rasgando las vestiduras porque Timochenko estuvo en Cuba. Sí, yo autoricé que Timochenko fuera a Cuba. ¿Por qué lo autorice? Pues porque estamos en una negociación, y que así como mis negociadores tiene que ir al Palacio de Nariño a consultarme (...) porque es un seguimiento diario, la contraparte también tiene que consultar sus decisiones”.

Además el jefe de Estado argumentó que la decisión la tomó “para que no se demoren cuatro meses en consultar cada decisión, pues sí, lo he autorizado dos veces al señor Timochenko a que vaya, a que resuelvan los problemas que a mí me interesa que resuelvan rápido".

Finalmente Santos lamentó que en una reunión de empresarios con el general Óscar Naranjo, estos le pidieran que "le siguiera dando bala a esa gente", lo que calificó como incomprensibles deseos guerreristas cuando todo el país busca la paz.