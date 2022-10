Santos no recibió a la madre de Ramón Cabrales, dice su familia

“Le dijeron que él viajaba para lo del Plan Colombia, días antes estaba en un compromiso en Caquetá y que no tenía tiempo en la agenda. No nos regresaron la llamada nunca”, dijo. (Lea también: ELN debe liberar secuestrados para iniciar diálogos de paz: Villegas ).



Sin embargo, aclaró que ella sí habló personalmente con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas: “Él dice que la propuesta ya está sobre la mesa, que a Ramón José hay que negociarlo antes de iniciar los diálogos”.



“Lo que nosotros buscamos es una exigencia formal y fuerte del Gobierno”, agregó.



De otro lado, Castro indicó que el ELN ha exigido dinero por la liberación de su esposo.



Finalmente, agregó que le llenan de alientos los pedidos de liberación de la comunidad y de la ciudadanía en general.



“No tenemos el conocimiento si los llamados están teniendo eco, pero a nosotros nos da esperanza y nos llena de aliento”, expresó.



Además, indicó que “en esas condiciones” no cree que se pueda iniciar el proceso de paz, porque no ve voluntad de parte del ELN.