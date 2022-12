Santos ordena arreciar ofensiva contra el ELN

Desde México, el presidente Juan Manuel Santos dijo que las acciones del ELN en Norte de Santander, en las que mutilaron un militar y después exhibieron las piernas como un trofeo, es un retroceso en la confianza de la gente y ordenó a las Fuerzas Militares arreciar la ofensiva contra ese grupo guerrillero. (Lea también: No podemos hablar de paz con un grupo que comente esta barbarie: Cabo Ávila )



“Ese tipo de hechos son condenables desde todo punto de vista y por las ordenes que le he dado al ministro de Defensa y a los comandantes es arreciar contra el ELN y vamos a redoblar los esfuerzos contra esa organización criminal”, dijo.



El presidente manifestó que exhibir las piernas como un trofeo debe ser condenado no solo por los colombianos, sino por el mundo entero.



El primer mandatario calificó al cabo Eduard Orlando Ávila como un héroe.



Guerrilleros del ELN exhibieron "como trofeo" la pierna que un suboficial del Ejército, Eduard Orlando Ávila, perdió durante una operación para retirar explosivos de un terreno en el que instalaban un parque infantil en el departamento de Norte de Santander, denunció la Defensoría del Pueblo.



La explosión ocurrió en el municipio de Convención, a unos 250 kilómetros de Cúcuta, la capital regional, en donde los militares encontraron las cargas en un campo destinado a un centro de recreación infantil que beneficiará a unos 800 niños y jóvenes.



La Defensoría señaló en un comunicado que "recibió información según la cual, no conformes con las graves heridas que significaron la amputación de las extremidades inferiores a un suboficial del Ejército, (los guerrilleros) exhibieron una de sus piernas como trofeo en un colegio contiguo al lugar de los hechos". EFE



Entre tanto, el ELN aseguró a través de la cuenta de Twitter de la radio oficial de la guerrilla, aseguran que no son los responsables de usar las piernas del soldado como trofeo.



Cualquier combatiente del ELN sabe que se expone a un juicio revolucionario si comete actos de sevicia, humillación etc contra el enemigo





Según el grupo guerrillero, sus integrantes no es su política "la sevicia o degradación".





Finalmente, hace una férrea crítica al Gobierno, asegurando que es el responsable de crímenes de lesa humanidad.