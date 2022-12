Santos sanciona la ley Zidres

“Esta no es una ley de baldíos y no va a limitar el acceso a la tierra como algunos han dicho. Lo que da esta ley es acceso a la tierra y lo hará de una forma ordenada y eficiente”, señaló.



Estas zonas permitirán desarrollar más de 7 millones de hectáreas de tierras en Colombia, donde se emprenderá una verdadera revolución del campo, beneficiando a millones de personas y garantizando la seguridad alimentaria del país.



“No habrá Zidres en resguardos indígenas, no habrá Zidres en zonas de reserva campesinas que ya están establecidas, ni habrá Zidres en territorios colectivos titulados o en procesos de titulación de las comunidades negras”, indicó.



La ley Zidres pone a los pequeños y medianos campesinos en el centro del desarrollo agropecuario, con el Gobierno Nacional asumiendo los costos de la elaboración de los proyectos en esas zonas, y apoyando a los campesinos en la gestión de créditos e impulsando iniciativas productivas de economía familiar.



Las Zidres están concebidas para el desarrollo del sector agropecuario con enfoque productivo.



“Tampoco en ecosistemas estratégicos como parques naturales, páramos, precisamente para preservar las fuentes de agua o humedales, y hasta que un juez no lo decida no habrá proyectos en predios en disputa”, expresó.



Santos agregó que “esta ley ha sido bastante satanizada por desinformación, por no conocerla bien, porque las reacciones primarias que sin siquiera haberla aprobado por razones políticas salieron a relucir”.