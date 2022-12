Santos viaja a Londres para visita de Estado

Santos, galardonado este año con el Premio Nobel de la Paz, tiene previsto viajar en la tarde de hoy a Londres desde Cartagena donde este sábado clausuró la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.



"Es la primera vez que después de 200 años de vida republicana en Colombia un presidente va en visita de Estado; en el caso particular mío tiene una importancia personal porque yo viví diez años en Inglaterra, tengo un gran aprecio por el Reino Unido", dijo Santos el pasado jueves en una entrevista con Efe en Bogotá.



A la capital británica llegará este lunes y será recibido en el aeropuerto de Stansted por el Vizconde Hood en representación de la reina.



El 1 de noviembre, primer día de la visita, Santos y su esposa, María Clemencia Rodríguez, recibirán en un hotel de la ciudad un saludo del príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles, en representación de la reina Isabel II, según la Presidencia colombiana.



Posteriormente la reina y el duque de Edimburgo darán la bienvenida formal a la pareja presidencial colombiana con honores militares en el Pabellón Real.



Ya en el Palacio de Buckingham, en donde se alojarán durante los tres días de la visita, Isabel II ofrecerá un almuerzo privado y posteriormente el jefe de Estado y la primera dama serán invitados a visitar una exposición de piezas relacionadas con Colombia que hacen parte de la Colección Real.



Más adelante, Santos visitará la Abadía de Westminster, donde hará una ofrenda floral en la tumba al soldado desconocido.



El mismo día acudirá al Palacio de Westminster donde será recibido por los presidentes de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores y se dirigirá al Parlamento.



El presidente cerrará su primera jornada en Londres con un banquete en su honor ofrecido por la reina en Buckingham.



Al siguiente día, el mandatario sostendrá una reunión de negocios con empresarios del Reino Unido y asistirá al foro sobre oportunidades de negocios en Colombia.



Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre 2010 y 2015 las empresas del Reino Unido invirtieron en Colombia 6.929 millones de dólares.



"El Reino Unido es el segundo inversionista de Europa en Colombia, después de Suiza; en esta visita aprovecharemos para atraer mayor inversión, especialmente en agroindustria con cacao y chocolatería; alimentos procesados, fondos de inversión y hotelería, entre otros sectores", afirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.



También el miércoles, en compañía del príncipe de Gales, Santos irá al Museo de Historia Natural para participar en una reunión sobre la cooperación en biodiversidad e investigación científica.



El mandatario se entrevistará ese día con la primera ministra británica, Theresa May.



Posteriormente visitará en compañía del ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, las salas subterráneas desde donde Winston Churchill trabajó durante la Segunda Guerra Mundial y se dirigirá a la comunidad académica en la London School of

Economics.



El 3 de noviembre se despedirá de la reina y se trasladará a Belfast, una escala incluida en su viaje debido a que el acuerdo de paz de Irlanda del Norte fue una de las referencias estudiadas para la negociación con la guerrilla colombiana.



En Belfast se reunirá con diferentes autoridades, asistirá a un foro de inversiones y regresará por la noche a Londres donde participará en un acto con la comunidad colombiana.



Acompañan a Santos en el viaje la canciller María Ángela Holguín, los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas; Defensa, Luis Carlos Villegas; Ambiente, Luis Gilberto Murillo; Comercio, María Claudia Lacouture; el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.