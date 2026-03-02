En vivo
Intento de sicariato con falsos domiciliarios deja adolescente herida en Bucaramanga

La menor de 16 años fue atacada por hombres que se movilizaban en motocicleta y vestían prendas de domiciliarios. Fue trasladada de urgencias al Hospital Universitario de Santander mientras la Policía Metropolitana de Bucaramanga investiga el hecho.

