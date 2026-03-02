Intento de sicariato con falsos domiciliarios deja adolescente herida en Bucaramanga

Una adolescente de 16 años resultó herida con arma de fuego, luego de ser atacada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y vestían ropa similar a la de repartidores de domicilios en Bucaramanga.

Estos hombres dispararon en su contra, mientras esperaba un pedido en el sector norte de Bucaramanga, informaron las autoridades.

El hecho se presentó alrededor de las 11:10 de la noche del sábado 28 de febrero, en el barrio Campo Madrid, conocido como Las Escaleras, donde la joven se encontraba junto a su hermana cuando fue alcanzada por uno de los disparos.

Testigos y familiares señalaron que uno de los ocupantes de la motocicleta sacó un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó, impactando a la adolescente en el pecho, tras el ataque, los agresores huyeron hacia un parqueadero cercano, perdiéndose su rastro.



La menor fue auxiliada de inmediato por vecinos y trasladada inicialmente a un centro asistencial del norte de la ciudad, pero debido a la gravedad de su lesión fue remitida al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica.

Según fuentes médicas, la joven presenta una lesión que está siendo valorada de cerca por el equipo de especialistas, sin embargo, su estado actual no ha sido confirmado oficialmente por la entidad.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que se encuentran recopilando evidencia y revisando cámaras de seguridad para dar con los responsables. Aunque no se ha establecido una causa concreta, una de las hipótesis que se analiza es que el ataque podría estar relacionado con intolerancia social, situación que sigue en verificación.

Publicidad

Este ataque se suma a otro ocurrido en Bucaramanga contra otra mujer en menos de 24 horas.

Este otro hecho ocurrió en el barrio Estoraques, donde una mujer de 50 años fue asesinada por un sicario, y el viernes ya se habría registrado un ataque en iguales circunstancias en un parque que dejó varios heridos, incluida una menor de edad.

La Policía mantiene operativos especiales y aún no descartan ajustes de cuentas o feminicidio dado que las victimas son mujeres, hicieron un llamado la comunidad a colaborar con información que pueda ayudar a identificar y judicializar a los agresores.