Sao Paulo terminó el sueño de Atlético Nacional en la Copa Sudamericana

de la Copa Sudamericana 2013 .

El partido, que se disputó en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín ante unas 44.000 personas, fue un monólogo de ataque para el local, que careció de efectividad y una gran muestra de trabajo defensivo del conjunto brasileño.

En los primeros minutos Atlético Nacional salió decidido a utilizar las bandas para atacar a los visitantes, pero el Sao Paulo copó la mitad del campo para tratar de mantener el juego lejos del arco de Rogerio Ceni, una de las figuras del partido.

Los 'verdolagas' tuvieron aproximaciones con el goleador Jefferson Duque, quien aprovechó algunos pases a la espalda de los centrales brasileños pero no tuvo contundencia, y con Fernando Uribe, que en un cabezazo hizo lucir a Ceni a los 34 minutos.

Aunque el once local no logró la ventaja en el primer periodo y no fue el huracán que se esperaba, el equipo 'tricolor' mostró que era permeable en su zona de contención del medio campo y en su defensa central, en la que cometieron algunos errores.

Ahora Sao Paulo espera al ganador de la llave entre el paraguayo Libertad e Itagüí, que este jueves disputarán el juego de vuelta en territorio colombiano con ventaja para el equipo 'gumarelo' que ganó en su casa 2-0 la semana anterior.

Con AFP