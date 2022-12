Saturación laboral y presiones: nuevas denuncias de acoso laboral en la Policía

Se siguen conociendo denuncias, no solo de patrulleros y auxiliares, sino también de algunos oficiales de la Policía, quienes aseguran que, aunque si se exige cumplir con unas metas, no hay horarios de descanso y esto ha sido causa incluso de divorcios y suicidios.



"Más que todo por la cuestión del tiempo. El tiempo es mímimo, uno termina turno y le toca disponibilidad", dijo a BLU Radio uno de los uniformados.



Además, reconocen que falta personal en la institución: “Más pie de fuerza para cubrir ese tipo de sitios. Uno ve a patrulleros, subintendentes. Todos ellos son un problema complejo porque la mayoría son separados”.



Aseguran que sí hay exigencias para cumplir cuotas y que, aun cumpliéndolas, no hay horarios de descanso.



"Yo trabajo, me esfuerzo, hago cuotas, pero también busco que el trabajo sea provechoso".



Mientras tanto, la Inspección General de la Policía, preliminarmente descartó que el intento de suicidio de una patrullera Laura Valentina Talero tenga que ver con estas denuncias.



La Policía ha descartado, en principio, que este hecho tenga que ver con presiones laborales y lo atribuye a antecedentes de tipo conflictivo personales, que la habrían llevado a tomar esa determinación.



Por otra parte, un equipo, encabezado por el general Carlos Ramiro Mena, estuvo en Soacha y tomó por lo menos 30 declaraciones juradas de comandantes de CAI y de unidades que prestan su servicio en ese municipio.



La Inspección de la Policía indica que en esos testimonios no han encontrado evidencia de que haya presiones en contra de los uniformados.



Sin embargo, para contrastar esa información, la Policía contactará a las familias de los uniformados para contrastar la información de los permisos.