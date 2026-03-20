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Blu Radio  / Nación  / "Se apresuraron": Murillo critica al Gobierno por manejo a reportes de investigación a Petro en EEUU

"Se apresuraron": Murillo critica al Gobierno por manejo a reportes de investigación a Petro en EEUU

Luis Gilberto Murillo cuestionó la respuesta oficial de la Cancillería y la Embajada de Colombia en Washington, al considerar que se actuó con premura ante información no confirmada.

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