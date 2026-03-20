"Se apresuraron": Murillo critica al Gobierno por manejo a reportes de investigación a Petro en EEUU

En medio de nuevas tensiones informativas sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos, el excanciller y exembajador Luis Gilberto Murillo cuestionó el manejo del gobierno de Gustavo Petro frente a reportes de prensa internacional que mencionan indagaciones preliminares en ese país.

Durante una entrevista con Recap Blu, Murillo cuestionó la respuesta oficial de la Cancillería y la Embajada de Colombia en Washington, al considerar que se actuó con premura ante información no confirmada. “A mí sí me parece que se apresuraron (…) fue un informe de prensa”, afirmó, al tiempo que subrayó que estos temas deben tramitarse por canales institucionales.

El también candidato presidencial insistió en que la reacción pública del Gobierno pudo haber amplificado innecesariamente la situación: “Lo que ha hecho realmente es amplificar una información que no ameritaba llevarlo al nivel de expedir unos comunicados como se hizo”.



Críticas al manejo diplomático

Murillo enfatizó que, ante escenarios sensibles como posibles investigaciones en Estados Unidos, la vía adecuada es la diplomacia directa. Según explicó, Colombia cuenta con mecanismos de cooperación que permiten verificar información sin recurrir a pronunciamientos apresurados.

“Hay que manejar eso por los canales diplomáticos (…) hacer las averiguaciones del caso con el gobierno de los EE. UU.”, señaló, marcando distancia frente a la estrategia comunicativa adoptada por el Ejecutivo.



Además, fue enfático en que, de haber estado al frente de la misión diplomática, habría actuado de manera distinta: “Yo no lo hubiese hecho si estuviese al frente de esa misión diplomática”.



Contexto de la relación Petro–EE. UU.

El exfuncionario también contextualizó los reportes recientes, señalando que estos se originan en un periodo previo de alta tensión bilateral, marcado por declaraciones del presidente Donald Trump.

“Era lógico que con las declaraciones que había hecho el presidente de los Estados Unidos (…) los investigadores de ese país al menos inicien a explorar unas declaraciones públicas”, explicó.

No obstante, Murillo destacó que actualmente la relación atraviesa un proceso de recomposición tras episodios de “hostilidad y confrontación muy fuertes”, lo que, a su juicio, debería llevar a un manejo más prudente de la coyuntura.

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En esa línea, advirtió sobre los riesgos de politizar este tipo de situaciones en medio del contexto electoral: “Aquí algunos querrán sacar ventaja (…) eso realmente lo que puede afectar grandemente es al país y al mismo proceso electoral que se está dando en Colombia.”.

Finalmente, Murillo reiteró que el momento exige cautela para no afectar los avances en la relación bilateral. “Mi invitación es que esto se maneje con mucha prudencia para evitar que afecte ya el buen camino que ha tomado la relación”, concluyó.

