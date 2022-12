Se barajan nombres del posible sucesor de Vargas Lleras en Vicepresidencia

Germán Varón Cotrino, senador por Cambio Radical, se refirió en Mañanas BLU al posible sucesor de Germán Vargas Lleras en la Vicepresidencia de la República, teniendo en cuenta la salida de este para meterse de lleno en su candidatura presidencial para 2018.



“El retiro de Vargas Lleras de be ser algo que concuerden entre presidente y vicepresidente e igualmente el nombre del sucesor, porque si bien el guiño lo da el presidente, el que lo elige es el Congreso”, dijo.



Varón señaló que aún no se conoce la fecha exacta de una posible salida de Vargas Lleras de la Vicepresidencia de la República.



“Pienso que una de las personas que podría integrar esa baraja de candidatos es el general Óscar Naranjo, pero es algo que se debe decidir en conjunto”, añadió el congresista.



¿Qué dice el Partido Liberal?



Por su parte, el senador Juan Manuel Galán manifestó que desde el Partido Liberal no han abordado el tema de un candidato para reemplazar al vicepresidente.



“Estamos pendientes de si el presidente llama a consultas a los diferentes partidos de la coalición de gobierno para sondear nombres que tenga en mente para postular ante el Congreso”, dijo.



Cabe señalar que Galán, al igual que Barón y Benedetti, ve con buenos ojos una posible llegada del general Naranjo al puesto que eventualmente dejaría Vargas Lleras.



“Estamos hablando de una persona con todas las capacidades y la trayectoria profesional, esto sin contar con la experiencia del proceso de paz que lo dejaría muy bien posicionado”, añadió Galán.



La posición del Partido de la U



Finalmente, el senador del Partido de la U, Armando Benedetti, que fue justamente el que postuló a Naranjo como posible nuevo inquilino de la Vicepresidencia, argumentó que desde febrero de 2014 “siempre tuvo en mente, y lo dejó ver en su momento, que el mejor candidato a vicepresidente era el general en cuestión”.



“Naranjo no solo le gusta al Gobierno, sino al país por todo lo que ha hecho dentro del proceso de paz con las Farc”, aseveró.



En ese sentido, explicó que esta es una decisión que le compete al presidente Santos y la debe escoger el Congreso.



“Estoy seguro que no habrá más de un nombre y ojalá que sea el de Naranjo (…) Es una decisión del presidente Santos y no de terceros”, finalizó el congresista.



