Se hundieron tres proyectos del gobierno Petro en el Congreso: igualdad, agraria y mesada 14

Tres iniciativas clave del gobierno del presidente Gustavo Petro se hundieron en el Congreso de la República , luego de no ser incluidas en el orden del día de las sesiones finales de la legislatura. La decisión legislativa dejó sin trámite proyectos considerados estratégicos para el Gobierno, en una jornada marcada por el cierre del periodo ordinario y la falta de tiempo para su discusión.

El primer golpe es para el proyecto que buscaba revivir el Ministerio de la Igualdad. Esta iniciativa no alcanzó siquiera a avanzar en su primer debate en el Senado, quedando por fuera de la agenda en la última plenaria. El alto tribunal le había exigido al Congreso corregir los vicios de creación de la entidad, especialmente la falta de análisis de impacto fiscal, y había fijado como plazo el 20 de junio para subsanar esos errores y mantener su funcionamiento legal.

Sin embargo, el trámite no logró avanzar dentro de los tiempos establecidos. Con el cierre de las sesiones ordinarias previsto hasta este sábado, el proyecto no fue discutido en el momento clave y se quedó sin la posibilidad de cumplir la orden de la Corte Constitucional, que había permitido la continuidad temporal del ministerio mientras se corregía su marco legal. Ante la falta de debate, la iniciativa se hundió.

El segundo proyecto que se hunde es la ley de procedimiento de la Jurisdicción Agraria. Esta iniciativa, que llevaba más de un año en discusión, terminó cayendo en la plenaria del Congreso tras la desintegración del quórum, lo que impidió continuar con su votación. El proyecto se encontraba en sus últimos debates tanto en Cámara de Representantes como en Senado, pero nunca logró superar de forma definitiva su etapa de aprobación final.



Este proyecto buscaba crear jueces y tribunales especializados para resolver de manera ágil los conflictos relacionados con la propiedad, el uso y la tenencia de la tierra en el campo colombiano. Aunque el Gobierno había anunciado que insistiría en su presentación en la próxima legislatura, el trámite actual quedó hundido por falta de tiempo y será archivado hasta una nueva radicación el 20 de julio.

Finalmente, también se cayó el proyecto que pretendía restablecer la mesada 14 para los maestros pensionados. La iniciativa buscaba reformar el artículo 48 de la Constitución para otorgar un pago adicional anual a docentes oficiales, nacionalizados y territoriales, pero no logró superar su último paso en el Senado.

Al no ser agendadas en la última jornada de sesiones ordinarias del Congreso de la República, las tres propuestas quedaron sin trámite y archivadas.