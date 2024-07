"Se pueden arrepentir, están a tiempo": presidente Petro a nuevos ministros

En medio de la posesión de los ministros de Justicia, Ángela María Buitrago; interior, Juan Fernando Cristo; agricultura, Martha Carvajalino y María Constanza García, de transporte, el presidente Gustavo Petro dio discurso en el que le pidió a los nuevos jefes de cartera dar una “batalla por el cambio" y en el que también explicó que había modificado el gabinete "para corregir errores".

“Por qué razón hay un cambio drástico de gabinete al llegar a la mitad del gobierno. Porque estamos reparando errores y detectando problemas estratégicos. No voy a lanzar la consigna radical de que no pagamos la deuda porque es también un suicidio, vamos a buscar un camino diferente (…) Acá nos toca innovar y por eso cambió el gabinete, con personas, lo advierto de una vez, se pueden arrepentir, todavía están a tiempo, si no se tienen que agarrar de la silla fuerte, que espero den una batalla por el cambio”, dijo el mandatario.

Durante su intervención, también recibió a la situación económica del país, a propósito del consejo económico que se adelantó en la Casa de Nariño este lunes. El presidente Petro culpó nuevamente de “los números rojos” a la gestión de la pandemia del expresidente Iván Duque.

“Fue una estupidez tomar un crédito del FMI por dos años por 5.000 millones de dólares para salvarnos del COVID. No nos salvaron, se robaron la plata en el OCAD paz y terminamos toda la sociedad pagando al gran capital el subsidio que no devuelve”, agregó.

Publicidad

El mandatario colombiano le pidió a los ministros dejar de lado miedos e inercias exteriores y comenzar a ejecutar los proyectos para lograr cumplir con el plan de Gobierno y concluyó refiriéndose a la reunión que sostuvo con el Partido Comunes durante la mañana de este lunes para hablar del acuerdo de paz de cara a su viaje al consejo de seguridad.