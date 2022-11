Sé que mi vida corre peligro: profesora que grabó video en colegio de Aguachica

La profesora dijo que grabó el video porque como docente “me llenó de indignación y de rabia ver esa situación, yo no quería dañar a nadie, solo mostrar lo que estaba pasando con los niños”.



Afirmó que al grabar el video nunca pensó que iba a tener “tanta magnitud y la verdad no me siento segura porque sé que mi vida corre peligro”.



Dijo que como profesora “uno ve a los niños como sus hijos, y yo tengo unos 40 niños y yo lloré de ver que los niños se estaban alimentando así”. (Lea también: Video: Indignación por niños que posan con un mismo plato de comida en Aguachica )



Aseguró que ha recibido mensajes que le “advierten” por haber realizado el video “que no me arrepiento de haber hecho, era necesario mostrar la situación por el bienestar de los niños”.



Explicó que las fotografías fueron tomadas por las mujeres que aparecen en el video para “tener evidencia de que se les daba la merienda; yo ese día inocentemente pensé que les iban a dar buena comida y no fue así”.



“Yo pensé que cada niño iba a recibir su platico de comida y eso me indignó y por eso grabé el video”, afirmó la docente.