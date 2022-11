Se retrasa regreso de fumigación aérea con glifosato por suspensión de audiencia

BLU Radio conoció el fallo que realizó el juzgado segundo administrativo de Pasto, Nariño, el cual suspendió la audiencia pública que se iba a realizar el pasado 27 de mayo para socializar la modificación del plan de manejo ambiental sobre el regreso de la aspersión aérea con glifosato.

Los campesinos en esa región al suroccidente del país pusieron la tutela debido a que la audiencia pública se iba a realizar de manera no presencial (radio y redes sociales) por la pandemia, lo que para los pobladores de esa zona no garantizaba la partipación de los afectados por los cultivos ilícitos.

"Esto es un fallo que nos permite a seguir insistiendo en que las fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia perjudican al medio ambiente y dañan la vida de las personas en los territorios", expresó Arnobis Zapata, coordinador de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba.

La audiencia pública no presencial ha generado mucha polémica en diferentes sectores, teniendo en cuenta que no ven conveniente realizar el encuentro de manera no presencial para tratar un tema tan delicado como el regreso de la fumigación aérea con glifosato.

Por otro lado, la ANLA ya había realizado tres reuniones informativas antes de la audiencia pública que solicitó la Policía, con el fin de modificar el ‘Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante Aspersión Aérea con Glifosato’, que estaba programada el pasado 27 de mayo.