Se toman medidas para que no vuelvan a ocurrir: coronel (r) sobre falsos positivos

En medio de la polémica generada desde este fin de semana en el país por un formato de resultados en el Ejército Nacional, investigación publicada por The New York Times y su corresponsal en la región Andina, Nicholas Casey, en el que se denuncian órdenes desde los altos mandos de las FF.MM. para que se dupliquen la cantidad de bajas en combate y criminales capturados, dos militares retirados estuvieron en Mesa BLU hablando sobre la institucionalidad de las Fuerzas Militares en Colombia.

El coronel (r) Juan Luis Gutiérrez, quien fue comandante de la brigada móvil 14 entre el 2005 y 2006, y director del Centro de Estudios Estratégicos Sobre Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra, aseguró, en primer lugar, que la investigación del New York Times está vista desde un lugar lejano a la realidad que vivió Colombia durante la época del conflicto armado.

“El mundo de Colombia visto desde Washington tiene una interpretación, pero visto desde acá tiene otras realidades”, dijo.

Sin embargo, sobre la directriz que se dio a conocer al medio estadounidense por las declaraciones de tres militares activos de las Fuerzas Militares,

el coronel (r) aseguró que dicho formado u orden no salía de lo que constitucionalmente acepta la ley colombiana.

“Ningún comandante del Ejército puede dar órdenes distintas a las que la ley y la Constitución lo faculta, no sé de dónde sacó Vivanco que la directiva dice “asociarse con bandas criminales”, no hay una sola palabra que diga eso. Por el contrario, lo que hace el comandante del Ejército es definir en el marco de la política de seguridad y defensa cómo quiere él darle cumplimiento a la misión constitucional. No hay ninguna orden diferente a lo que la ley establece”, aseveró Gutiérrez.

No obstante, destacó que la lealtad en el Ejército y las Fuerzas Militares en general prima a la hora del cumplimiento de directrices que ordene la institución, por lo que, para él, los oficiales que hablaron con el NYT faltaron al debido proceso, y debieron, agregó, dirigirse directamente con sus superiores o, de ser necesario, con el presidente Iván Duque.

“Si estaban tan convencidos de la gravedad de los hechos, ¿por qué no tuvieron el carácter, la responsabilidad y la lealtad de ir a hablar con su superior, con el ministro, o de ir con el presidente? Si yo estoy en la institución debo respetar los conductos regulares, no me parece corrector ir uniformado a hablar cosas por fuera”, ratificó.

Además, Gutiérrez se refirió al mensaje publicado por el comandante Nicacio Martínez luego de la polémica por el artículo del NYT, el cual se refería a la lealtad de los soldados.

“Si no fuera por las Fuerzas Militares y su lealtad a la Constitución, hoy no estaríamos viviendo en democracia. Reconozcámosle a las FF.MM. en sus 200 años de vida institucional que ha sido un factor determinante la lealtad a la constitución”, afirmó.

Sobre los falsos positivos, el coronel (r) Gutiérrez aseguró que, dentro del Ejército Nacional, luego del fenómeno durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se comenzaron a tener mayores controles para que ese tipo de situaciones no se repitieran nunca más.

“Nadie puede desconocer que ese tipo de hechos tiene sus efectos al interior de la institución. Se toman todas las medidas para garantizar que ese tipo de situaciones particulares no se vuelvan a presentar. Todos los días, los comandantes en los controles siempre se enfatizan este tipo de cosas, el respeto a las normas legales”, finalizó.

Por su parte, el general (r) Rafael Colón, quien se destacó por haber vestido el uniforme del Ejército durante 33 años, director del programa Acción Contra Minas y premio nacional de Paz por un trabajo de desminado humanitario en El Orejón, Briceño, resaltó que “jamás un comandante militar” dio, durante su carrera en las FF.MM., una orden “para hacer algo que estuviera al margen de la ley”.

“La orden tiene que ser muy clara y muy precisa, si se retiraron los documentos me parece perfecto, es una muestra de la trasparencia de la institucionalidad frente a un hecho cuestionable de la opinión pública”, comentó el general (r) Colón.

“Siempre me enseñaron a que la trasparencia y la legitimidad en las operaciones era lo más importante. Siempre tuve el respaldo de la institucionalidad”, agregó.

Este lunes, el Ejército anunció el retiro del polémico formato de resultados 'Planteamiento de Objetivos 2019', para evitar malas interpretaciones alrededor de un supuesto regreso de falsos positivos.

“No tiene sentido seguir calentando el debate. Desde el punto de vista político, pueden dar lugar a muchas interpretaciones, como está sucediendo”, aseguró.

