En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sube la gasolina
UPC
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cientos de familias en Medellín celebran el comienzo de 2026 con los tradicionales sancochos

Cientos de familias en Medellín celebran el comienzo de 2026 con los tradicionales sancochos

Desde temprano, vecinos sacan ollas enormes a la calle, improvisan fogones con leña o gas y organizan turnos para cocinar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad