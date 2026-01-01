Policía es asesinado mientras atendía una riña en el barrio San José de Villavicencio

El subintendente Jefferson Fernández se encontraba de servicio en la noche de fin de año, cuando fue enviado a atender una riña reportada por ciudadanos en el barrio San José de Villavicencio.

Al llegar al lugar, se encontraron con un grupo de personas que departían en la calle por la celebración de Año Nuevo. En medio del festejo, varias de ellas discutían y se agredían, generando una riña, por lo que los uniformados intentaron contener la situación. Fue entonces cuando un individuo accionó un arma de fuego contra el uniformado con el fin de evitar la intervención de la Policía.

Fernández recibió varios impactos en su cuerpo que lo dejaron gravemente herido y fue trasladado de inmediato al Hospital Departamental de Villavicencio, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.

De inmediato, las autoridades iniciaron la investigación para esclarecer quién habría cegado la vida del uniformado y, de manera preliminar, Blu Radio conoció que ya habría una persona capturada por este lamentable hecho.



El subintendente Fernández deja a su esposa y a sus dos pequeños hijos en medio de un doloroso inicio de año.