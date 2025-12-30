En vivo
Santanderes

Policía de Santander refuerza su capacidad operativa con 46 nuevos uniformados

Además del componente humano, la institución recibió 9 camionetas y 13 motocicletas de alto cilindraje.

Policía Santander.jpeg
La Policía de Santander se reforzará con 46 nuevos uniformados.
// Suministrada Departamento de Policía de Santander.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

