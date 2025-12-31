Un proceso contractual de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se encuentra bajo análisis de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, tras denuncias que advierten presuntas irregularidades. Por ahora, el caso se mantiene en el terreno de las acusaciones y actuaciones preliminares, sin que exista una decisión judicial o disciplinaria en firme.

Según informes conocidos por este medio, la Contraloría habría advertido múltiples inconsistencias en el origen, ejecución y continuidad del modelo de descuentos implementado con Dibanka S.A.S., empresa que presta servicios financieros a pensionados de la Policía Nacional.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que Casur informó, en mayo de 2020, a cerca de 105.000 afiliados sobre la elección de la plataforma de Dibanka, antes de que la empresa estuviera legalmente constituida. De acuerdo con registros mercantiles, Dibanka solo formalizó su existencia ante la Cámara de Comercio en agosto de ese mismo año, meses después de haber sido recomendada tras un supuesto estudio de conveniencia elaborado por la firma Digital Consulting Group.

Denuncian presuntas irregularidades en contrato de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía

Según las denuncias, entre 2020 y 2023 Dibanka habría recibido ingresos estimados en 18.000 millones de pesos anuales, producto de descuentos realizados directamente a pensionados. Sin embargo, durante ese periodo no existía un acuerdo de reciprocidad económica con Casur, situación que es señalada como irregular por permitir el uso de la infraestructura y la base de datos de la entidad sin un retorno financiero.



En medio de estos cuestionamientos, la Junta Directiva de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía elevó una solicitud formal a su director, en la que pide información y transparencia sobre el proceso mediante el cual Casur invitó y evaluó a las empresas interesadas en operar la plataforma tecnológica de libranzas. En concreto, solicitan conocer cómo se tomó la decisión y quiénes participaron en ella, a partir de inquietudes expresadas por afiliados y denuncias conocidas públicamente.

El salario mínimo para 2025 en Colombia la decretó el presidente Petro. Foto: Blu Radio.

Documentos conocidos por este medio indican que la Junta Directiva habría solicitado expresamente no avanzar en la contratación con Dibanka, recomendación que, según las quejas, no fue acatada. A esto se suman solicitudes formales de representantes de oficiales, suboficiales y agentes, quienes han pedido suspender nuevos contratos hasta que se garantice la transparencia del proceso.

Fuentes cercanas al caso, consultadas por Blu Radio, señalaron que la denuncia presentada ante la Procuraduría se fundamenta en el proceso adelantado por Casur en mayo de 2025 para la contratación de una plataforma tecnológica destinada a la gestión de libranzas.

Publicidad

Entre las presuntas irregularidades denunciadas se encuentra la simulación de una licitación bajo la figura de un estudio de mercado, mediante la exigencia de requisitos técnicos, jurídicos y financieros propios de un proceso competitivo formal, así como el uso de criterios de evaluación de “cumple/no cumple”, sin posibilidad de subsanación por parte de los proponentes.

En este medio contactamos a varios miembros de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, pero no obtuvimos respuesta.