En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Denuncian presuntas irregularidades en contrato de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía

Denuncian presuntas irregularidades en contrato de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía

Una serie de hallazgos fiscales, quejas disciplinarias y denuncias de afiliados mantienen bajo cuestionamiento la relación contractual entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) y la empresa Dibanka S.A.S.

Publicidad

Publicidad

Publicidad