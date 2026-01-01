En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sube la gasolina
UPC
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Cotidiano  / Por qué los agüeros de Año Nuevo no funcionan: experto lo explica

Por qué los agüeros de Año Nuevo no funcionan: experto lo explica

En Año Nuevo, muchas personas se llenan de propósitos y promesas que, en la mayoría de los casos, se diluyen con el paso de las semanas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad