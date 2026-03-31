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Blu Radio  / Nación  / Se vence el plazo para que arranquen las obras de Accesos Norte 2

Se vence el plazo para que arranquen las obras de Accesos Norte 2

El gobernador Jorge Emilio Rey, dijo que la obra ya tiene estudios y diseños aprobados, cierre financiero, cronograma de obras sin objeciones por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y, lo más importante, la licencia ambiental que tanto tiempo se esperó.

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