Se vence el plazo para que arranquen las obras de Accesos Norte 2

Este 31 de marzo marca la "hora cero" para que el concesionario a cargo del proyecto Accesos Norte 2 firme el acta de inicio, un paso fundamental para comenzar la ampliación de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245.



Un proyecto listo que no arranca

A pesar de contar con todos los requisitos técnicos y legales, el proyecto se encuentra estancado. En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador Jorge Emilio Rey, dijo que la obra ya tiene estudios y diseños aprobados, cierre financiero, cronograma de obras sin objeciones por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y, lo más importante, la licencia ambiental que tanto tiempo se esperó.

“No encontramos una razón, un argumento de soporte válido, fuerte, que haga pensar que el concesionario no podría empezar la obra en este momento”, señaló el mandatario, quien instó a la firma a ser sincera sobre los motivos de la dilación.



Posibles sanciones y disputas de calendario

Ante la falta de la firma, el gobernador ha sugerido que la ANI inicie un proceso sancionatorio administrativo que incluya multas significativas según el régimen contractual vigente. Existe, no obstante, una discrepancia sobre la fecha límite. Mientras algunas informaciones sugieren que el plazo podría extenderse hasta el 22 de abril debido a ajustes pedidos por la ANLA, el gobernador fue enfático en que la posición de la ANI es la que prevalece: el plazo máximo vence hoy a la medianoche.

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Foto: ANI

Rey expresó su preocupación por la actitud del contratista en una inversión que asciende a los 1.8 billones de pesos y que impacta a más de 5 millones de personas.

“Si así es el desayuno, pues no me quiero imaginar cómo es el almuerzo”, advirtió, haciendo referencia a que el proyecto tiene una duración estimada de cinco años y cualquier retraso inicial afecta la competitividad de la región.



Movilidad en Semana Santa: Recomendaciones a viajeros

Aprovechando la coyuntura de la Semana Santa, el gobernador también entregó un reporte sobre el estado de las vías en el departamento. Informó que, aunque no hay novedades graves en los corredores nacionales, sí se presentan cierres y dificultades en vías departamentales como la Troncal de Río Negro y la vía La Vega-Sasaima.



Especial atención requiere la Autopista Sur, donde se esperan altos flujos vehiculares para los días 4 y 5 de abril. El mandatario recomendó tomar rutas alternas como la vía Chusacá-Canoas-Mondoñedo para evitar los represamientos. Finalmente, recordó que el Pico y Placa Regional estará activo en todos los corredores para el ingreso a Bogotá el próximo domingo, coordinado con la administración distrital.

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