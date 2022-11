Sector conservador pedirá a Pastrana asumir jefatura del partido

Ante la coyuntura que vive el país y teniendo en cuenta las elecciones a Congreso y Presidencia que se llevarán a cabo el próximo año, un grupo de más de 300 conservadores le pedirá al ex presidente Andrés Pastrana que asuma las riendas de esa colectividad.



"Andrés Pastrana es quien tiene las condiciones y calidades para emprender la cruzada de restauración política y moral de nuestra Colectividad", precisa la misiva que será entregada al ex mandatario hacia las 11 de la mañana en su oficina, al norte de Bogotá.



Dentro de los firmantes aparecen ex presidentes del Directorio Nacional, exministros, exaltos funcionarios del Estado, jóvenes y representantes regionales, quiénes este jueves harán la solicitud oficial para que Pastrana asuma de forma inmediata el liderazgo del Partido Conservador.



El documento recibe el nombre de "Manifiesto por la dignidad nacional" y hace un recuento de la "grave situación" que vive el país a causa del desprestigio de la clase gobernante, la corrupción haciendo igualmente un duro señalamiento a las actuaciones que vía 'fast track' realiza el ejecutivo calificándolos como "actos antijurídicos del gobierno nacional que se “pupitrean” por mayorías arrodilladas y se imponen como hechos cumplidos" afirma la misiva.



Allí también exponen su preocupación por el "crecimiento exorbitante del Poder Ejecutivo" que se ha convertido "en un amo omipotente que ejerce perversa influencia sobre las otras ramas del poder público".



Otro punto fundamental es la crítica que hacen a las actuaciones y liderazgo del Partido Conservador en la situación actual del país, señalando incluso que lo han convertido en "apéndice dócil del Ejecutivo Nacional, que los utiliza y maneja a su arbitrio para completar las mayorías necesarias" y que "contrarían el orden constitucional, los principios del Conservatismo y los sentimientos de la base conservadora".