Sectores políticos piden acabar con interinidad en MinSalud

Desde el pasado 26 de diciembre, cuando renunció Juan Pablo Uribe al Ministerio de Salud, está como ministro encargado Iván González. Sin embargo, para senadores como Luis Fernando Velasco, es necesario acabar con la interinidad en esa cartera teniendo en cuenta que en ese sector se necesita tomar decisiones de fondo para el país, que no tomaría una persona que no esté en propiedad.

"No es prudente en estos momentos tener un ministro interino en salud. Se necesitarán en algún momento tomar decisiones muy claras, liderar todo el sistema de salud del país, y una persona que no sabe si va a continuar en ese cargo, que no sabe si va a ser viceministro, pues se cuidará de tomar ciertas decisiones que solo las tomará una persona en propiedad", dijo Velasco.

El senador del Partido Liberal pidió al presidente Duque tomar una decisión para bien del sistema de salud”.

Por su parte, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda expresó que por la coyuntura que está viviendo el mundo por cuenta del Coronavirus, se requiere que haya alguien en propiedad.

"Hay problemas que requieren que esta cartera tenga al frente, cuanto antes, a un ministro en propiedad. Así que el hecho de que el presidente esté negociando los cargos en el Gobierno, a cambio de favores políticos en el Congreso, a mi modo de ver no pueden seguir siendo obstáculo para que ocurra ese nombramiento", señaló Cepeda.

Por el lado de Cambio Radical, el senador Antonio Luis Sabarain, sostiene que si estuviera en sus manos ya hubiera nombrado al ministro en propiedad, pero insiste en que es fuero del presidente Duque.

" Si yo fuera el presidente de la República hubiera tomado la decisión rápidamente de nombrar el reemplazo del ministro de Salud, pero ese es el fuero del presidente. El presidente debe estar analizando a quién nombra", indicó Sabaraín.

Los parlamentarios coinciden que más allá de los cálculos políticos, se debe tomar decisiones en esa cartera.