Secuestran a pareja de caficultores en Huila: esto es lo que se sabe

La Policía Nacional investiga en el Huila un nuevo caso de secuestro ocurrido en la noche del viernes 12 de septiembre en la vía Pitalito–Acevedo, a la altura del sector conocido como Cantarito.

Se trata del caficultor y comerciante de café Benjamín Salcedo y su esposa, Lourdes Pacinga, que, según versiones preliminares, fueron interceptados por hombres armados que, al notar que no se detenían, abrieron fuego con fusiles contra el vehículo, que además era blindado.

Al no lograr que se detuvieran, los delincuentes dispararon contra las llantas, provocando que los ocupantes perdieran el control del vehículo. Luego, los bajaron a la fuerza y los obligaron a abordar una camioneta en la que se los llevaron con rumbo desconocido.

“De acuerdo con la información preliminar, hombres armados habrían interceptado el vehículo en el que se movilizaban las víctimas, realizando disparos y, posteriormente, llevándoselos consigo”, señaló el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante de la Policía del Huila.

El oficial agregó que ya se adelanta un plan de búsqueda: “La Policía Nacional, en coordinación con las unidades en el sur del departamento del Huila y el Ejército Nacional, adelantamos un plan candado con el objetivo de dar con el paradero de dos ciudadanos que habrían sido presuntamente secuestrados en zona rural en el sector Cantarito, vía Pitalito–Acevedo”.

Entre tanto, se ha convocado para el día de hoy un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de Acevedo, con presencia de la Gobernación del Huila, para definir nuevas medidas frente a la situación.

Publicidad

Finalmente, la Policía Nacional hace un llamado urgente a la ciudadanía para que suministre cualquier información que contribuya a la ubicación de estas personas y la captura de los responsables.