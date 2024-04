Secuestro del avión de Avianca luego de 25 años: el dramático relato de una de las víctimas

El secuestro del avión de Avianca hace 25 años conmocionó a todo el país. Entre las personas secuestradas se encontraba Leszli Kálli, quien posteriormente escribió un libro sobre su experiencia y la historia del secuestro.

En diálogo con Mañanas Blu, Leslie contó detalles de cómo ha sido su vida después del secuestro y cómo ha afectado la salud de su padre, quien también fue secuestrado en ese trágico evento.

Durante los 373 días que estuvieron secuestrados, Leszli Kálli y su padre sufrieron mucho. Su padre contrajo una enfermedad pulmonar y comenzó a tener problemas óseos, lo que lo dejó postrado en una cama.

Contó detalles de cómo fue el momento en que les informaron sobre el secuestro, "fue sencillo el aterrizaje, pero fue el impacto psicológico muy grande. Cuando se abre la puerta del avión, sube un comandante, nos dicen que él que asume la vocería dice; 'aquí ninguno se las venga a dar del héroe'".

Explicó que, a sus 18 años no lograba entender que estaba secuestrada, solo hasta que los bajaron del avión e iban caminando por la pisca hacia la selva.

"El comandante nos dice, por favor, cada uno con el documento de identidad en la mano va a salir uno a uno y nos lo va a entregar. Nosotros vamos saliendo del avión, me reúno con mi papá en la puerta del avión, entregamos los documentos cuando nos vamos bajando", contó.

Y agregó, "Nos están filmando. Hay un muchacho que nos está filmando como la mercancía que se va a negociar. Empezamos a caminar por toda la pista, escuchamos un disparo. Mi papá me dice: 'No voltee, no pregunte'". Aseguró que ella estaba pensando en su vuelo para llegar a Israel, mientras su papá, casi que con la mirada, le estaba diciendo que era un secuestro.

"Mi papá me mira por primera vez en la vida, como "qué niña tan estúpida. Si usted no se da cuenta que estamos secuestrados y que aquí vamos a quedarnos mínimo seis meses, pero es mínimo para seis meses. Ese fue el primer impacto que yo tuve", señaló.

En cuanto a la búsqueda de justicia, Leslie aseguró que ha sido una lucha difícil. A pesar de haber presentado una demanda de indemnización hace 24 años, el proceso no ha avanzado y no ha habido ninguna acción por parte de las autoridades.

