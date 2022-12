Seguimos en correcciones de fondo al acuerdo, lo que queríamos: Uribe

A la llegada al Ministerio del Interior, en donde se desarolla un nuevo encuentro entre el Gobierno y los líderes del NO, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que la idea es encontrar caminos para lograr un acuerdo de paz estable.



"Nosotros en la campaña dijimos que, si ganaba el NO, nuestro propósito era que se hicieran unos correctivos de fondo a los acuerdos, en esa tarea seguimos”, manifestó.



Además, aseguró que coincide con varias propuestas del padre Francisco de Roux, cercano al proceso de paz.



“He leído un último documento del padre Francisco de Roux, creo que él, que ha pensado tan diferente de nosotros, abre posibilidades. Ahí hay unos temas importantes que abren posibilidades para construir opciones.



El expresidente Álvaro Uribe asistió a la reunión de este sábado, desde las 10 de la mañana en la Casa de la Giralda, con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, los negociadores del Gobierno y más voceros del NO.



En la reunión participan los delegados del Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, Óscar Iván Zuluaga e Iván Duque.



"Nuestro propósito es avanzar en la búsqueda y en la construcción del acuerdo nacional para la paz. Creemos que es necesario y confiamos en que mañana sea una reunión muy positiva que nos permita lograr avances en esa dirección", dijo el vocero del uribismo Óscar Iván Zuluaga.



El uribismo espera conocer cuál ha sido la reacción de las Farc frente a las propuestas de los opositores del proceso de la Habana.



Zuluaga dijo que la petición será definir una metodología clara de trabajo que permita avanzar en la renegociación.