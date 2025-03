Seguimos siendo víctimas: presidente mesa minera Segovia-Remedios por asesinato de Jaime Gallego

Un día antes de la hora cero del paro minero en Antioquia se conoció del asesinato de Jaime Alonso Gallego, conocido como 'Mongo' , presidente de la Mesa minera agroambiental del Nordeste, quien había desaparecido hace una semana con su escolta de UNDP, en una vereda del municipio de Vegachí.

¿Qué pasa con los mineros de Antioquia?



Yarley Marín López, presidente de la mesa minera Segovia -Remedios, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre la situación actual de los mineros en el departamento de Antioquia.

"En toda la región del nordeste antioqueño hay una preocupación muy grande, un temor, una zozobra por lo que pasó con nuestro compañero Jaime Gallego. Esto demuestra, una vez más, como las políticas del Gobierno nacional no acogen una problemática estructural social. Hoy seguimos siendo víctimas. Nosotros no alimentamos a grupos al margen de la ley, a nosotros nos extorsionan en el territorio, que es una situación diferente. Nosotros somos mineros y estamos en territorios. Hay un tema que la minería no se ha regularizado y hay una afectaciones por temas ambientales, por daños que se han hecho, pero no solamente la minería, que no está formalizada, la minería legal también es un depredador gigante del medio ambiente", indicó Marín.

Sobre la muerte de Jaime Gallego

Sobre lo que se sabe de la muerte de Jaime Gallego, conocido cariñosamente como 'Mongo ', Marín afirmó que todavía no se tiene conocimiento de realmente lo que sucedió, sin embargo, afirmó que su compañero fue citado a una reunión.

Publicidad

"Sabemos que a nuestro compañero lo citaron a una reunión. Realmente nosotros, durante todo este tiempo, no recibimos llamadas. Nadie nos dijo algo y este es el momento en que no sabemos qué pasó. Solo sabemos lo que pasó el lunes, que se fue a una reunión y nosotros le dijimos, venga Jaime, no vaya a esa reunión. A el lo citó un agente y nosotros y le dijimos que esperara que nos llamara y se identificara con todos nosotros a ver para que era", indicó.

"Somos víctimas de grupos al margen de la ley"

"Nosotros tenemos que partir de que nosotros somos víctimas del conflicto. Somos víctimas de los grupos al margen de la ley. Hoy nuevamente somos víctimas. Nosotros tenemos un caso que lamentamos mucho y es el de Jaime Gallego, por su familia, su esposa, sus amigos, la pérdida de este gran líder", afirmó Marín.

Escuche la entrevista aquí: