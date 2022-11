Seis no pueden decidir por 48 millones: monseñor Córdoba sobre matrimonio gay

El obispo dijo que es claro que la Iglesia no está acuerdo con el matrimonio igualitario, sin embargo, “respetamos a todas las personas homosexuales, son hijos de Dios y nunca vamos a juzgarlos”. (Lea también: Pareja LGBTI que interpuso tutela celebra decisión a su favor en la Corte )



Afirmó que seis personas no pueden decidir por “48 millones de colombianos, eso no es democracia y la Corte sigue extralimitándose, pasan por encima de la ley porque ahí dice que le matrimonio es entre hombre y mujer”. (Lea también: Corte pasó por encima de la carta constitucional: Iglesia Católica )



Monseñor Córdoba aseguró que la Iglesia sale en defensa de la sociedad y las costumbres “porque usan estas formas para imponer algo que los colombianos no quieren, si se hace un referendo, la mayoría diría que no está de acuerdo”.



Aseguró que la Iglesia no tiene problema con las “tendencias” pero como pastores se tiene el deber “de guiar a nuestro rebaño y eso es lo que estamos haciendo”.



Agregó que se debe entender que para la Iglesia no todo lo “legal es moral, lo moral va de acuerdo al evangelio y ahí es donde entra la objeción de conciencia porque va en contra de los principios y no se puede obligar a nadie a hacerlo”. (Vea también: Corte Constitucional aprobó matrimonio entre parejas del mismo sexo )



Sobre las declaraciones de monseñor José Daniel Falla, secretario General de la Conferencia Episcopal, quien calificó la decisión de la Corte como “desastrosa que convierte a Colombia en Sodoma y Gomorra”, monseñor Córdoba afirmó que “entiendo su frase, quiere decir que se abren las puertas a que todo se puede y hay un relativismo moral”.



Este jueves, La Corte Constitucional, con una votación de 6 a favor y 3 en contra, aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo.



El alto tribunal rechazó la ponencia del magistrado Jorge Pretelt, que afirmaba que el matrimonio entre parejas del mismo sexo no era contemplado en la Constitución.