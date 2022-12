Selección Colombia femenina se despidió del Mundial al caer 2-0 con EE.UU.

La selección colombiana perdió 2-0 contra Estados Unidos, este lunes en el Commonwealth Stadium de Edmonton, y se despidió del Mundial de fútbol femenino Canadá-2015 con la cabeza alta.



Colombia jugó la segunda mitad con una futbolista menos por la expulsión de su arquera y Estados Unidos lo aprovechó para marcar dos goles en menos de un cuarto de hora, sentenciando el partido y sellando su pase a cuartos. (Lea también: Delantera de Colombia lanzó duros ‘dardos’ contra la selección de Estados Unidos )



Alex Morgan (53) y Carli Lloyd (65), de penal, hicieron los tantos.



Colombia no pudo contar con su arquera titular, Sandra Sepúlveda, por sanción, ni con su suplente, Stefany Castaño, por una lesión. Así, Catalina Pérez se puso los guantes y su participación fue clave en la contienda.



A la selección colombiana no le pesó la importancia del partido y salió al campo sin complejos, con un plan de juego definido, con paciencia y sin precipitarse.



Lo importante era no recibir tantos en los primeros minutos y esperar su oportunidad para salir a la contra pero, a los tres minutos, su plan estuvo a punto de venirse abajo. (Lea también: Así jugarán 'las superpoderosas’ ante EE.UU. en el Mundial Femenino de Canadá )



La estrella estadounidense, Abby Wambach, aprovechó la inatención defensiva para marcar el 1-0, pero en fuera de juego y el gol no subió al marcador.



Con el paso de los minutos Colombia se fue asentando sobre el terreno e incluso dominó el balón durante varias fases de la primera mitad.



Sus acercamientos, con tímidos lanzamientos lejanos, inquietaron a las norteamericanas, que nunca se sintieron cómodas sobre el campo.



Wambach pudo marcar con un potente zurdazo desde fuera del área (13) y con un testarazo que se marchó fuera (18), pero Catalina Pérez brilló con luz propia con sendas manos salvadoras. (Lea también: Selección femenina perdió con Inglaterra y enfrentará a EEUU o Japón en octavos )



Tras estos sustos, las cafeteras pusieron en aprietos a Hope Solo a pelota parada, sobre todo con un tiro de Orianica Velásquez que no entró por poco al borde del descanso (42) y que supuso la amarilla para Megan Rapinoe, que se perderá el choque de cuartos.



Las colombianas abandonaban el terreno al descanso con una sonrisa, sabedoras de que habían sido superiores y de que, contra todo pronóstico, seguían más vivas que nunca en el partido y en el torneo.



Sin embargo, en la segunda parte el encuentro se decantó pronto. Pérez cometió un penal al minuto de la reanudación y vio la tarjeta roja, pero Wambach lo lanzó fuera (49) mientras Castaño, muy tocada físicamente, lo festejaba besando el balón como si se tratara de la Copa.



De haber marcado, Wambach habría igualado el récord histórico de goles en la competición, en poder de la brasileña Marta, con 15. (Lea también: Colombia logra ante Francia su primer victoria en un mundial de fútbol femenino )



Con una jugadora menos y una arquera lesionada, la gesta debía tomar proporciones épicas y la diferencia entre ser una anécdota y firmar una epopeya es demasiado grande.



Así, Alex Morgan, con la colaboración de Castaño, marcó el 1-0 poco después con un tiro inocente que la guardavallas introdujo en su arco.



La lógica se imponía y los cuentos de hadas quedaban para otro día, máxime cuando Ángela Clavijo hizo otro penal y, en esta ocasión, Carli Lloyd sí rompió las mallas cafeteras desde los 11 metros.



Desde ese momento, y hasta el final, las estadounidenses controlaron el juego y Colombia se dejó llevar, esperando el final del choque. (Lea también: Colombia clasifica anticipadamente a octavos del Mundial de fútbol femenino )



A pesar de todo, las sudamericanas pueden estar orgullosas de su trayectoria ya que lograron en Canadá el primer triunfo de su historia en un Mundial, frente a la todopoderosa Francia por 2-0, y se van por la puerta grande, presentando batalla contra las mejores.



Estados Unidos, por su parte, se medirá a China en cuartos de final, el viernes, en el Lansdowne Stadium de Ottawa.



AFP