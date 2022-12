Senado aprueba proyecto que elimina cobro prejurídico para deudores del Icetex

En cuarto debate, en el Senado de la República, fue aprobado el proyecto de ley que propone eliminar el cobro jurídico de créditos con este instituto. Este viernes será la conciliación en el Senado.



Para el vocero de los deudores del ICETEX, Daniel Torres, el proyecto es sinónimo de tranquilidad para quienes han obtenido créditos con la entidad.



“Ya no van a ocurrir esas llamadas intimidantes que recibimos todos, las angustias que las familias teníamos y sobre todo vamos a tener una familia en paz. No hay más cobro, se acabaron los abogados litigantes del Icetex”, dijo.



El ponente de este proyecto, el presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Lara, denunció que detrás de los cobros había mafia de Chepitos.



"El cobro prejurídico solo se cobra en los créditos comerciales o los créditos con las tarjetas de crédito. Pero, en un crédito social que deben los jóvenes pues no se le puede trasladar el costo, es que existía una verdadera mafia de Chepitos”, dijo.



Lara agregó que los créditos antes eran interminables por el aumento en un 10 % en las deudas, dinero que se ganaban los ‘chepitos’ y que al año el Icetex giraba alrededor de 6 mil 500 millones de pesos para que hicieran las diligencias.