Senado da vía libre al regreso de Ciro Ramírez tras recuperar su libertad tras caso de corrupción

La mesa directiva del Senado de la República levantó la suspensión que había aplicado al senador Ciro Ramírez y dio vía libre para el reintegro a sus labores, esto luego de que se revocara la medida de aseguramiento en su contra y recuperara su libertad en medio del proceso conocido como “Marionetas 2.0 ”.

La decisión la dio a conocer el Senado a través de la resolución 385 del 9 de mayo de 2025 en la que argumentó que, al no estar privado de su libertad, desaparecen los fundamentos que llevaron a esa suspensión ordenada en febrero de 2024.

El pasado jueves, la Corte Suprema de Justicia había hecho la notificación oficial al Congreso mientras que Ciro Ramírez, con su defensa, envió una carta al actual presidente del Senado, Efraín Cepeda, solicitando retomar sus labores en el legislativo.

“Ciro Ramírez no está condenado, la Corte Suprema levantó la medida de aseguramiento que lo había apartado del cargo. En términos jurídicos, esto significa que desaparece el obstáculo legal para ejercer funciones. Se trata de una garantía constitucional: no es una defensa de personas, sino de principios. Cualquier ciudadano, incluido un congresista, puede ejercer su cargo si no está legalmente inhabilitado”, dijo José Luis Moreno, abogado de Ramírez.

Senador Ciro Ramírez del Centro Democrático Foto tomada de 'X' @CIROARAMIREZ

El congresista por el Centro Democrático estuvo en la cárcel La Picota de Bogotá desde el 14 de diciembre de 2023 tras su vinculación una presunta red de corrupción en la que se habrían manipulado contratos del Departamento de Prosperidad Social en Tolima, Quindío y Valle del Cauca durante el gobierno de Iván Duque.