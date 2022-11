Senado escoge reemplazos de Calle y Pretelt

El Senado debe elegir hoy a los reemplazos de los magistrados María Victoria Calle y Jorge Pretelt. Los candidatos ternados por el presidente Juan Manuel Santos para ocupar las dos vacantes en la Corte Constitucional, Cristina Pardo, Isabel Cristina Jaramillo, Natalia Ángel, María Margarita Zuleta, Néstor Osuna y Carlos Bernal Pulido, expusieron, este martes, ante la Plenaria del Senado sus propuestas.



Tras el escándalo protagonizado en 2015 por el entonces magistrado Jorge Pretelt, quien habría intentado beneficiar a Fidupetrol en el estudio de una tutela la Corte Constitucional vivió una grave crisis que afectó incluso la imagen de ese tribunal, por ello, los candidatos a magistrados de esa corporación se comprometieron con adelantar practicas transparentes, de ser elegidos, y evitar el lobby, sin cerrar la puerta a escuchar distintas voces.



La mayoría coincidió en que hay que utilizar con mayor frecuencia el mecanismo de las audiencias públicas, de forma tal que todas las voces sean escuchadas, sin afectar las decisiones.



Para Néstor Osuna cada magistrado debe tener claro que hay limitaciones sobre los temas a los que se puede referir en distintos ambientes.



“Los jueces resuelven de acuerdo con las coordenadas de los casos que tienen a su disposición. Lo que hay ante todo es un análisis de pruebas, de expedientes y hay unas ocasiones formales de audiencias públicas. Creo que con eso es suficiente y no sería necesario acudir a donde el juez a recomendarle un caso. Se pueden hacer arreglos institucionales para hacer más audiencias públicas, y además de eso me comprometo como individuo a mantener una honradez absoluta, independientemente de con quien me encuentre en la calle o en un foro académico, tener el suficiente temple para saber en qué clase de conversaciones uno tiene y qué clase de conversaciones uní tiene”, precisó.



A su turno, Isabel Cristina Jaramillo señaló que se deben generar canales formales a través de los cuales se puedan escuchar las inquietudes de las personas que se pueden ver afectadas de los fallos. “Invitaría a que hagamos unos procesos formales, que reflejen el espíritu de la Corte Constitucional sin ser una torre de marfil, pero tampoco necesita reproducir al Congreso de la república en sus funciones de representación”, dijo.



Cristina Pardo, exsecretaria jurídica de la Presidencia de la República, indicó que está dispuesta a declararse impedida en caso de que lleguen a su conocimiento como posible magistrada temas que estén relacionados con el cargo que desempeñó en el Ejecutivo por más de seis años.



La representante Angélica Lozano, de Alianza Verde, recordó durante la audiencia una situación que se registró años atrás, cuando Pardo renunció a su participación en una terna, por estar compitiendo con el entonces secretario jurídico de la Presidencia por considerar que o tenía garantías ni posibilidad de competir y que hoy se encuentra en la posición contraria.



Ante esto, Pardo indicó que en ese entonces no tuvo la oportunidad de dirigirse al Senado y a los parlamentarios, pero que “este Senado ha tenido una actitud muy distinta y creo que las abogadas que están conmigo en la terna han tenido todas las oportunidades”.



En términos generales, cada uno de los candidatos expuso a los senadores sus hojas de vida y manifestado su visión sobre la Corte Constitucional en materia de temas coyunturales como las consultas previas y los castigos a violadores de niños.