Serena Williams anuncia que pone fin a su temporada

La número uno del tenis mundial, la estadounidense Serena Williams, vencedora este año del Open de Australia, de Roland Garros y de Wimbledon, pero que cayó en semifinales del US Open, anunció el jueves que puso fin a su temporada para recuperarse físicamente.

"Adelanto que me retiro de los torneos de Pekín (la próxima semana) y de Singapur (donde se celebra el Masters de fin de año, NDLR), para cuidarme y darme tiempo para recuperarme" explicó en un comunicado Williams, vencedora de 21 torneos de Grand Slam.

Williams no ha jugado desde que perdió en semifinales del US Open ante la italiana Roberta Vinci, una de las mayores decepciones de su carrera deportiva, que le impidió ganar en la misma temporada los cuatro grandes torneos de tenis del Grand Slam.

"No es un secreto que he jugado lesionada parte del año, ya fuera mi codo, mi rodilla o, hacia el final, tras un determinado partido en Flushing (US Open), mi corazón" dijo la tenista.