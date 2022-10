Sexualidad no tiene que ver únicamente con sexo: docente responde al procurador

El docente Silva, quien es docente de ciencias sociales de un colegio público y otro privado en Medellín, enfatizó en que “es desafortunada la declaración del procurador general de la Nación y corresponde a una mala interpretación de lo que es la sexualidad”. (Lea además: Procurador pide no incluir clases de educación sexual en preescolar y primaria ).



“Aún continúan pensando la sexualidad como un asunto únicamente de temas biológicos cuando en realidad la sexualidad son todas las formas que tenemos para relacionarnos con el otro o con nosotros mismos”, dijo Silva.



Sobre el argumento del procurador de que uno no puede enseñarle a un menor algo que aún no se ha cuestionado, el profesor explicó que las clases de educación sexual en menores se desarrollan en la dinámica de las preguntas y repuestas que el niño empieza a desarrollar en su etapa evolutiva.



Además, le envió un mensaje al jefe del Ministerio Público, explicándole que “la sexualidad no tiene que ver únicamente con sexo sino con todo el conjunto de relaciones que empleamos con los demás”.



En las últimas horas el procurador general Alejandro Ordóñez pidió que no se obligue a los colegios a incluir en su pensum una clase de educación sexual, al menos en los grados de preescolar y primaria.



Sin embargo, la ministra de Educación, Gina Parody, le respondió y aseguró que sí es necesario una clase de educación sexual en los menores, entre otras cosas para evitar el abuso en menores de edad.

En su cuenta oficial de Twitter, la ministra Parody escribió: se equivoca el procurador @PGN_COL cuando pretende limitar la educación sexual a secundaria y universidad”.