¿Si afiliados fueron trasladados en bloque por qué los empleados no?: Unitracoop

Este primero de diciembre comenzó el traslado en bloque de los afiliados de Saludcoop a Cafesalud, sin embargo, la preocupación asalta a los trabajadores de la intervenida EPS que aseguran se encuentran a la expectativa de lo que pueda pasar con sus empleos. (Lea además: Gobierno confirma que SaludCoop será liquidada; usuarios pasarán a EPS Cafesalud )



“¿Si a los afiliados de Saludcoop los trasladaron en bloque por qué a los empleados no?”, señaló William Vizcaino, presidente de Unitracoop, sindicato que agrupa a algunos empleados de Saludcoop.



(Vea también: Luis Leguizamón, designado como liquidador de la EPS SaludCoop )



“Desde el mismo día que el Ministro indicó que pasaba todo a Cafesalud y que el 100 % de los empleados iban a tener garantías, eso es falso, desde el mismo miércoles a los compañeros de Saludcoop tienen que renunciar a sus derechos e indemnizaciones si quieren pasar a Cafesalud”, agregó Vizcaíno.



El sindicalista dijo que superintendente de Salud delegado, Javier Villareal, tenía conocimiento de esta inquietud por lo que manifestó en una reunión que a los empleados directos de Saludcoop (400) se les iba a mantener, pero que la suerte del resto de colaboradores tenía que ser consultada porque hacían parte de un outsourcing.



Vizcaíno agregó que no sabe qué va a pasar con empleados que llevan más de 10 años en la institución y que incluso a algunos compañeros suyos que ya han presentado exámenes, les dicen que sí han pasado pero que su sueldo va a bajar.



Por su parte el nuevo presidente de Cafesalud, Guillermo Grosso, señaló que los diferentes sindicatos que cobijan a los empleados de Saludcoop han acompañado el proceso de liquidación y que hasta el momento ya han sido asegurados 26 mil empleados de los más de 30 mil que están vinculados a esta EPS.



“Estamos esperando las decisiones del liquidador sobre estas personas pero está abierta la invitación a los trabajadores para que sigan trabajando con Cafesalud”, dijo Grosso.



“Lo que hemos hecho es que Cafesalud contrató la operación de Saludcop, oficinas de atención, call center (…) Los médicos que los atendían son los que continúan con la atención”, agregó el funcionario.



Ante la demora en la liquidación de Saludcoop, Grosso señaló que el proceso debía realizarse con las herramientas necesarias que permitieran garantizar el servicio de salud a los afiliados.



“Principalmente para hacer un traslado de afiliados como el que estamos haciendo el día de doy, tomar una decisión de liquidación no es nada fácil, necesitábamos herramientas que garantizaran la atención (…) hemos trabajado durante todo este tiempo para mantener la garantía de la atención de salud”, concluyó.