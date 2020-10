“Si denunciábamos nos iban a meter un tiro”: denuncian nuevo caso de abuso policial

El ciudadano Cristian Martínez le contó a BLU Radio un presunto caso de abuso de autoridad por parte de la Policía, pues indicó que los uniformados del cuadrante se llevaron su moto sin ningún motivo.

Todo inició cuando decidió mirar si su motocicleta se encontraba a las afueras de su vivienda, donde lo había dejado parqueado, pero se dio cuenta que no estaba.

“Me di cuenta que no estaba. Entonces voy a mirar las cámaras de seguridad y veo que había sido ‘taconeada’ por los policías del cuadrante. Igualmente los vecinos me informan que la moto fue llevada por estos uniformados”, dijo.

Por este motivo, junto a su novia y un hermano decidieron ir hasta el CAI de Aures para averiguar qué había pasado con su motocicleta.

Denuncian aparente abuso de autoridad por parte de la Policía.

“Me traslado al CAI de Aures y ahí recibo amenazas y golpes porque yo les digo que voy a hacer la denuncia, porque están actuando mal, ya que es una forma en la cual no se pueden llevar la moto”, relató.

“Yo pregunto el motivo por el cual me trasladaron la moto así, y lo que ellos me responden es que siempre hacen eso y que era legal; entonces yo les reclamo que eso es ilegal y que tengo pruebas, que en mi casa yo cuento con cámaras de seguridad y tengo las pruebas suficientes para denunciarlos”, añadió.

Ante sus reclamos, Martínez señaló que los insultos aumentaron al igual que las agresiones físicas por parte de los uniformados del CAI.

“A mi hermano y a mí, nos obligaron a entrar al CAI a la fuerza, ahorcados y arrastrándonos. A mi hermano le pegaron puños, le dejaron el cuello rojo y marcado, y como él sufre de las amígdalas, se las lastimaron. A mí también me pegaron puños y patadas con el bolillo, me esposaron dentro del CAI a lo que yo les respondí que tenía una mano con platino y lastimada por un accidente de tránsito, pero no les importó nada y me apretaban las esposas como para que me lastimara más”, relató la víctima.

Hombre denuncia abuso de autoridad por parte de uniformados de la Policía

Hasta el día siguiente, el joven pudo volver a su vivienda. Sin embargo, aquella noche fue una de las más aterradoras de su vida.

“A mi novia también la estrujaron, le apretaron los brazos y a mí trataron de hacerme una llave con los brazos, no sé exactamente cuántos fueron los policías al ver que ya estaban ‘pillados’ haciendo un mal procedimiento, nos amenazaron, que si llegábamos a denunciar nos iban a meter un tiro a mí, a mi hermano y a mi novia”, afirmó.

El hecho sucedió el pasado mes de julio, después, Cristián Martínez instauró la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

BLU Radio conoció que en este momento el caso se encuentra en manos de la Justicia Penal Militar. Por su parte, la Policía respondió que el tema por el momento, no les compete a ellos sino al lugar donde se encuentra el proceso.